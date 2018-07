Ex-jogador do clube, Conte é o novo técnico da Juventus

"Queremos estar sempre vencendo e queremos voltar ao topo para isso, sob o comando de Antonio Conte. Ele é a primeira peça deste quebra-cabeça que nos levará de volta aos caminhos das vitórias", declarou o presidente da Juventus, Andrea Agnelli.

Aos 41 anos, Conte volta ao time Turim credenciado pelo acesso à elite do futebol italiano com o Siena, após ficar em segundo lugar na segunda divisão. Foi justamente no Siena que o ex-meio-campista começou sua carreira de treinador, em 2005. Depois, passou por Arezzo, Bari e Atalanta.

Agora treinador, Antonio Conte atuou pela Juventus entre 1992 e 2004, marcando época em uma das mais vitoriosas equipes da história do clube, que conquistou um título da Liga dos Campeões da Europa, em 1996, um da Liga Europa (na época Copa da Uefa), em 1993, além de cinco do Campeonato Italiano, em 1995, 1997, 1998, 2002 e 2003.

Esta será sua primeira grande chance como técnico e seu objetivo é liderar uma reformulação na equipe de Turim. A intenção é renovar o grupo de jogadores e levar o time de volta às competições continentais, já que, com a sétima colocação no último Campeonato Italiano, não disputará nenhuma na próxima temporada.