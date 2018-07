Ex-jogador do Liverpool morre de câncer aos 23 anos

A morte é a quarta no meio futebolístico da Espanha nos últimos anos. Em 2007, Antonio Puerta, do Sevilla, sofreu uma parada cardíaca em campo e faleceu. Dois anos depois, a vítima de problemas cardíacos foi Dani Jarque, encontrado morto no quarto do hotel do Espanyol. No começo do mês, o técnico Manuel Preciado sofreu um enfarte logo após ser anunciado como novo treinador do Villarreal.

Miki Roque apareceu cedo para o futebol. Revelado pelo Liverpool, estreou como profissional aos 17 anos. Depois, porém, não justificou o rótulo de promessa. Foi emprestado a Oldham, Xerez e Cartagena até chegar ao Betis. Ali, ficou uma temporada jogando pelo time B. Pouco depois de ser promovido, em outubro de 2010, teve que abandonar a carreira.

O ex-jogador tratava um câncer maligno na pélvis. Em maio do ano passado, foi submetido à primeira cirurgia, que não foi bem sucedida. Desde então ele vinha lutando pela vida.

Diversos jogadores da seleção espanhola foram ao Twitter expressar condolências pela morte do jogador. "Que injusta é a vida mais uma vez. Acabo de saber da morte de Miki Roque. Estou sem palavras. O mundo do futebol e os que gostam de você (Roque) não vão te esquecer jamais. Meus mais sinceros pêsames à toda sua família. Muita força neste duro momento", escreveu Sérgio Ramos.