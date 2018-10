Ex-jogador do São Paulo, Matosas acerta para ser o novo técnico da Costa Rica

A Federação Costarriquenha de Futebol (Fedefutbol) anunciou nesta quarta-feira que chegou a um acordo com o novo técnico da seleção nacional. Trata-se do uruguaio Gustavo Matosas, de 53 anos, velho conhecido do futebol brasileiro, onde atuou como jogador pelo São Paulo, além de Atlético-PR e Goiás.

A entidade nacional explicou que decidiu pela contratação de Matosas após reuniões com os possíveis candidatos à vaga no último fim de semana. O treinador vai viajar para a Costa Rica nos próximos dias para definir os últimos detalhes burocráticos e assinar contrato.

Matosas treinou clubes como Danúbio e Peñarol no Uruguai, além dos mexicanos Querétaro, León, América e Atlas e do paraguaio Cerro Porteño. Seu último trabalho foi o Estudiantes, da Argentina, de onde saiu em setembro do ano passado.

O uruguaio assume uma seleção que decepcionou na Copa do Mundo deste ano. Depois de surpreender no Brasil em 2014 e chegar às quartas de final, a Costa Rica somou apenas um ponto na Rússia e acabou eliminada ainda na primeira fase, campanha que resultou na saída de Óscar Ramírez do comando da equipe.