Ex-jogador Eusébio deixa hospital após 12 dias internado Principal jogador da história do futebol português, o ex-atacante Eusébio recebeu alta médica neste sábado e vai poder celebrar o ano novo com a família. O ex-atleta, conhecido como o "Pantera Negra", estava internado há 12 dias no Hospital da Luz, em Lisboa, por causa de uma pneumonia.