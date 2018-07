Ex-jogador Eusébio melhora e deixa hospital polonês

Aos 70 anos, Eusébio vem sofrendo com uma série de problemas de saúde e por isso foi internado no último sábado. Exames descartaram a ocorrência de um ataque cardíaco, as apontaram que o estado do português estava em "sérias condições", fruto justamente da fragilidade de sua saúde.

De acordo com o porta-voz do hospital, Stanislaw Rusek, Eusébio recebeu alta dos médicos depois de uma boa noite de sono, na qual recuperou suas energias. Rusek ainda apontou que o hospital fez questão de tomar esta decisão cuidadosamente, sabendo que o ex-jogador é um "tesouro nacional" de Portugal.

Eusébio havia viajado para a Polônia para acompanhar os jogos de Portugal na Eurocopa. A seleção de seu país entra em campo nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), para enfrentar a Espanha, na disputa da semifinal da competição.

Esta foi a quarta internação de Eusébio desde dezembro do ano passado. Autor de 41 gols em 64 jogos pela seleção portuguesa, ele foi hospitalizado recentemente por causa de pneumonia, pressão alta e dor aguda no pescoço.