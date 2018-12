Ex-jogador francês Giresse é anunciado como novo técnico da Tunísia

O francês Alain Giresse é o novo técnico da Tunísia. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela federação de futebol do país, que aposta no ex-jogador para comandar a seleção nacional na próxima Copa Africana de Nações, que acontecerá no meio do ano que vem, ainda sem sede definida.

Giresse substitui Faouzi Benzarti, surpreendentemente demitido em outubro, dias depois de classificar o país para o torneio africano, sem maiores explicações. Desde então, o cargo vinha sendo ocupado interinamente pela dupla formada por Maher Kanzari e Mourad Okbi.

Benzarti havia assumido o comando da Tunísia depois da última Copa do Mundo, em que a seleção foi eliminada ainda na primeira fase no grupo com Bélgica, Inglaterra e Panamá, somando apenas três pontos. Na ocasião, o país foi comandado por Nabil Maaloul.

Giresse tem 66 anos e é treinador há pouco mais de duas décadas. Ele já passou por Paris Saint-Germain e Toulouse, mas se especializou em treinar seleções, como Gabão, Mali e Senegal. Como jogador, brilhou por Bordeaux e Olympique de Marselha, além da seleção francesa, pela qual conquistou a Eurocopa de 1984 e disputou as Copas do Mundo de 1982 e 1986.