Ex-jogador Pelé recebe homenagem e ganha um busto no Gabão

LIBREVILLE - O ex-jogador Pelé foi homenageado nesta quinta-feira no Gabão, país que receberá no domingo a final da Copa Africana de Nações entre Zâmbia e Costa do Marfim. O rei do futebol ganhou um busto no estádio da Amizade, em Libreville, e esteve a todo momento acompanhado pela cúpula do governo local, entre eles o presidente Ali Bongo Ondimba.

O dirigente do Gabão enfatizou o "imenso talento" de Pelé e não desgrudou do brasileiro por um minuto sequer. Também ganhou uma camisa autografa, na qual o ex-jogador escreveu, em inglês: "Para o povo do Gabão, tudo de bom".

Depois do evento festivo, Pelé conversou com os jornalistas e disse que possui uma história única no futebol. "Ver nascer um novo Pelé será difícil. Haverá talvez um melhor do que o Pelé, um semelhante a Pelé, mas um novo Pelé, é impossível. Meu pai e minha mãe fecharam a fábrica!"