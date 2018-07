Ex-jogador, Sergi assume o Almeria e deve estrear contra o Barcelona

Sergi, de 43 anos, substituirá Juan Ignacio Martinez, que foi demitido no último domingo, um dia depois do Almeria ser goleado, em casa, por 4 a 1 pelo Levante. O clube explicou que "se toda a documentação necessária estiver completa" Sergi vai estrear no comando da equipe na próxima quarta-feira, fora de casa, diante do Barcelona.

Lateral-esquerdo, Sergi defendeu o Barcelona por nove anos, tendo conquistado três títulos do Campeonato Espanhol, dois da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha, uma vez a Recopa Europeia e outra a Supercopa da Europa. Além disso, foi convocado para defender a seleção espanhola nas Copas do Mundo de 1994 e 1998 e nas Eurocopas de 1996 e 2000.

Sergi comandou o Recreativo, da segunda divisão espanhola, entre 2012 e 2014, e agora terá o desafio de evitar o rebaixamento do Almeria, que está em 18º lugar após completar sete jogos sem vitórias na elite do futebol do país.

Antes da queda de Juan Ignacio Martinez, o Almeria demitiu outro técnico, Francisco Rodriguez, o seu primeiro nesta temporada, em dezembro.