Ex-jogador Victor Sanchez será o novo técnico do La Coruña Um dia após demitir Victor Fernandez, a diretoria do La Coruña contratou nesta quinta-feira Victor Sanchez del Amo para ser o novo treinador da equipe que está ameaçada no Campeonato Espanhol. O ex-jogador do próprio La Coruña, de 39 anos, fará sua estreia como técnico após ser auxiliar no Getafe, Sevilla e no Olympiakos, da Grécia.