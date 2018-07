Ex-jogadores apontam os gols mais bonitos marcados por Pelé

Pelé marcou 1.281 gols na carreira, de 1956 a 1977, por seleção brasileira, Santos e Cosmos. Para grande parte dos ex-jogadores que assistiram aos lances de perto, apontar o mais bonito é uma tarefa difícil. A frase foi repetida em quase todas as entrevistas realizadas pelo Estado na elaboração da lista dos gols mais bonitos do Rei do Futebol - eles foram escolhidos, por exemplo, por companheiros das Copas de 1958, 1962 e 1970, além de ex-atletas do Santos e times rivais.

No total, 16 gols foram citados pelos ex-jogadores. O mais votado, com oito registros, foi o marcado diante da Suécia, na final do Mundial de 1958, quando Pelé deu um chapéu no zagueiro antes de completar para o gol. Outros quatro lances que não resultaram em gols também fazem parte da lista.

Falcão, por exemplo, deu destaque ao chute contra o Uruguai, na semifinal da Copa de 1970, quando o Rei devolveu, de primeira, um tiro de meta cobrado pelo goleiro Mazurkievski. Já Amarildo lembra de outro lance desta partida: o drible no arqueiro uruguaio sem tocar na bola e a conclusão rente à trave direita. Jairzinho, por sua vez, não quis escolher nenhum gol. "Todos foram importantes."

Brasil 5 x 2 Suécia - 29/06/1958 (Copa de 1958)

Terceiro gol do Brasil na final. Pelé aplica um chapéu no zagueiro sueco antes de marcar. "Ele conseguiu dar um chapéu parado. E a conclusão foi tranquila", disse Batista.

Lembrado oito vezes: Ademir da Guia, Alfredo Mostarda, Batista, César Maluco, Dadá Maravilha, Eurico, Neco e Zagallo.

Santos 4 x 0 Juventus - 02/08/1959 (Campeonato Paulista)

Apontado pelo próprio Pelé como o mais bonito. Na ocasião, o Rei deu três chapéus antes de concluir de cabeça. "Só não fui 'chapelado' porque cheguei tarde. A bola não quica no chão, foram três chapéus sem deixar cair", admite Lima, que à época jogava no Juventus.

Lembrado cinco vezes: Coutinho, Lima, Mazzola, Pelé e Valdir Joaquim de Moraes.

Santos 3 x 1 Fluminense - 05/03/1961 (Rio-SP)

Pelé disparou pelo meio-campo, passou por três marcadores e colocou no canto do goleiro Castilho. "Esse gol valeu a placa porque ele driblou um monte de gente só com dois toques", disse Mengálvio.

Lembrado três vezes: Evaldo Cruz, Mengálvio e Pepe.

Brasil 4 x 1 Itália - 21/06/1970 (Copa de 1970)

O gol que abriu caminho para o tricampeonato. O Rei ganhou no alto do zagueiro italiano ao completar cruzamento de Rivellino e marcou de cabeça.

Lembrado três vezes: Leivinha, Luis Pereira e Zé Maria.

Santos 3 x 2 Portuguesa - 04/11/1973 (Campeonato Brasileiro)

Clodoaldo colocou na área e Pelé, marcado, matou no peito e bateu de virada, de perna esquerda. A bola morreu no ângulo. "Pelé vivia me cobrando rapidez de raciocínio no meio-campo. Ele fazia a leitura do campo todo", relembra Clodoaldo.

Lembrado três vezes: Basílio, Clodoaldo e Zico.

Brasil 4 x 1 Checoslováquia - 03/06/1970 (Copa de 1970)

Após lançamento de Gérson, Pelé matou no peito, esperou a caída da bola e bateu forte, sem chance para o goleiro. "Foi um gol complicado. Ele dominou no peito e o cara estava muito junto. Quando a bola caiu, ele trocou a passada e fez o gol. Foi difícil", afirmou Gérson.

Lembrado três vezes: Cláudio Adão, Gérson e Wladimir.

Santos 2 x 1 Vasco - 19/11/1969 (Robertão)

O milésimo gol foi citado pela importância. O gol de pênalti contra o Vasco foi eleito pelo próprio goleiro Andrada, vencido por Pelé no lance.

Lembrado duas vezes: Andrada e Reinaldo.

Santos 3 x 1 Corinthians - 08/06/1969 (Campeonato Paulista)

No lance, Pelé deu um chapéu no zagueiro Ditão e bateu com violência para o gol. "Me lembro bem, o cruzamento foi meu. O lance foi genial", disse Edu.

Lembrado duas vezes: Edu e Serginho.

Santos 5 x 2 Benfica - 11/10/1962 (Mundial)

Pelé invadiu a área em velocidade, trombou com zagueiro e concluiu com força na final contra o time português disputada no Maracanã. "Joguei 10 anos contra ele. Nunca vi nada parecido", afirmou.

Lembrado duas vezes: Nelinho e Raul.

Brasil 2 x 0 México - 30/05/1962 (Copa de 1962)

Único gol do Rei no Mundial de 1962. Logo na estreia, o camisa 10 da seleção passou pelos adversários, invadiu a área e marcou o segundo gol brasileiro.

Lembrado por Jair da Costa.

Brasil 1 x 0 País de Gales - 19/06/1958 (Copa de 1958)

O primeiro gol de Pelé em Copa. Decisivo e responsável pela passagem à semifinal da Copa de 1958.

Lembrado por PC Caju.

Santos 2 x 1 Coritiba - 18/11/1972 (Campeonato Brasileiro)

Pelé abriu a contagem aos 34 minutos do primeiro tempo, chutando de curva, depois de receber de Cláudio Adão.

Lembrado por Jairo.

Brasil 2 x 1 Combinado de Estrangeiros - 19/12/1973 (Amistoso)

O Rei fez fila na entrada da área e só parou quando chutou para marcar o gol da vitória.

Lembrado por Rivellino.

Santos 4 x 0 Botafogo - 22/08/1963 (Libertadores)

Gol marcado pelo toque de cobertura sobre o goleiro Manga, na semifinal da Libertadores.

Lembrado por Tostão.

Santos 5 x 0 Ferroviária - 07/12/1960 (Campeonato Paulista)

No lance, Pelé e Coutinho tabelaram de cabeça na entrada da área. "Eu tava no meio, entre os dois e fui driblado. Depois ele completou com o pé", disse Dudu.

Lembrado por Dudu.

Brasil 2 x 1 Argentina - 08/03/1970 (Amistoso)

Mais um gol de cobertura do Rei. Dessa vez, sem espaço algum e com o goleiro praticamente embaixo das traves.

Lembrado por Aguinaldo Moreira.

LANCES INESQUECÍVEIS

Brasil 3 x 1 Uruguai - 17/06/1970 (Copa de 1970)

Rebote do tiro de meta cobrado pelo goleiro Mazurkievski.

Lembrado por Falcão.

Brasil 3 x 1 Uruguai - 17/06/1970 (Copa de 1970)

Drible sem tocar na bola no goleiro Mazurkievski.

Lembrado três vezes: Dirceu Lopes, Fernando e Leão.

Brasil 1 x 0 Inglaterra - 07/06/1970 (Copa de 1970)

Chute do meio-campo, que passou rente à trave esquerda.

Lembrado por Amarildo.

Brasil 5 x 0 Bélgica - 02/06/1965 (amistoso)

Bicicleta que não entrou, mas entrou para a história pela perfeição na execução.

Lembrado por Afonsinho.