Ex-jogadores convocam manifestação em protesto contra a CBF

O momento conturbado pela qual passa a CBF - que teve sua eleição para um dos cargos de vice-presidente suspensa liminarmente pela Justiça do Rio - começa a mobilizar ex-atletas, treinadores e artistas. Nesta segunda-feira, surgiu nas redes sociais o movimento #OcupaCBF, que está convocando para um ato em frente à sede da entidade, na Barra da Tijuca, para esta terça feira.

A página do movimento no Facebook informa que Alex Souza, Raí, Paulo André, Djalminha, Paulo Autuori, Paulo César Caju, Simoninha e Afonsinho subscrevem o movimento. Foi lançado também um site - www.ocupacbf.com -, que compila notícias envolvendo a CBF e convoca para o ato desta terça. A manifestação em frente à sede da entidade está sendo convocada para às 15h.

O protesto deve acontecer um dia antes da eleição para vice-presidente da entidade. O coronel Antonio Carlos Nunes, da Federação Paraense, é candidato único e é o favorito de Del Nero a assumir a CBF. Porém, o pleito foi suspenso pela Justiça do Rio de Janeiro, atendendo ao presidente da Federação Catarinense, Delfim Peixoto, que acusa a entidade de 'golpe'. Se for eleito, coronel Nunes será o vice mais velho da entidade (79 anos) e assumirá a casa no lugar de Marco Polo Del Nero. Também na quarta-feira, Del Nero prometeu ser ouvido na CPI do Futebol.