Ex-jogadores desmentem Maradona e negam doping Ex-jogadores da seleção da Argentina desmentiram nesta terça-feira as declarações polêmicas de Diego Maradona, que insinuou doping na equipe na disputa da repescagem da Copa do Mundo de 1994. O ídolo argentino afirmara ainda que os atletas não foram submetidos a exames antidoping para o confronto, realizado contra a Austrália, no ano anterior ao do Mundial.