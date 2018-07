Ex-lateral Branco é o novo técnico do Figueirense O Figueirense anunciou na manhã desta terça-feira o seu novo técnico. E ele chega com as mesmas credenciais do antigo treinador da equipe, Jorginho: lateral titular da seleção brasileira na conquista do tetracampeonato mundial, em 1994. Trata-se de Branco, que anteriormente havia trabalhado como dirigente na CBF e no Fluminense.