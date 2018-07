Ex-lateral da França e do Barcelona, Abidal anuncia aposentadoria

Ex-lateral da seleção da França, Eric Abidal anunciou nesta sexta-feira que está deixando oficialmente os gramados. O jogador de 35 anos, que vinha defendendo o Olympiakos, alegou "razões pessoais" para se aposentar. Abidal deve assumir um cargo técnico no Barcelona.

"Hoje eu anuncio minha decisão de encerrar minha carreira aqui no Olympiakos. As razões são pessoais. Todo jogador de alto nível compreende quando chega seu momento e o meu é este", declarou Abidal, sem confirmar seu futuro. "Agora o que eu quero é descansar e curtir minha família. Depois vou tomar uma decisão sobre meu futuro", afirmou. Abidal, no entanto, não descartou a possibilidade de integrar a equipe técnica tanto do Olympiakos quanto do Barcelona.

Foi na Grécia que o lateral menos jogou. Foram apenas sete partidas, a última delas na quarta-feira, na vitória sobre o Panionios, pela Supercopa da Grécia.

Com o Barcelona, sua conexão é bem maior. Foram 125 jogos entre 2007 e 2013. Neste período, foi campeão europeu em 2009 e 2011 e espanhol em quatro temporadas. No clube espanhol, Abidal viveu seu momento mais difícil da carreira. Em 2011, ele foi diagnosticado com um tumor no fígado. Afastado do futebol, passou por um transplante no ano seguinte.

Em 2013, ele pôde enfim fazer seu retorno aos gramados. Mas não teve seu contrato renovado. Foi defender o Monaco, seu penúltimo time da carreira. Pela seleção francesa, ele disputou 67 partidas e foi vice-campeão mundial em 2006, na Alemanha. Seu último jogo com a camisa da equipe aconteceu nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Brasil, em novembro do ano passado.