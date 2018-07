Ex-lateral de Santos e São Paulo morre aos 38 anos no Paraná

O ex-lateral-direito Reginaldo Araújo morreu nesta segunda-feira aos 38 anos. O ex-jogador, que marcou época com a camisa do Coritiba em suas duas passagens por lá, não resistiu a um enfarte. Aposentado desde 2010, ele vinha trabalhando como auxiliar-técnico e estava no PSTC, que disputará a primeira divisão do Campeonato Paranaense.

Reginaldo Araújo começou a carreira nas categorias de base do Coritiba e atuou por lá de 1997 a 2000 e depois de 2002 a 2003. Conquistou duas vezes o Campeonato Paranaense, em 1999 e 2003, e chegou a ser convocado para a seleção olímpica que brigava por uma vaga nos Jogos de Sydney, em 2000.

O sucesso o levou ao São Paulo, onde teve uma passagem discreta em 2001. Depois de se destacar mais uma vez no Coritiba, foi contratado pelo Santos em 2003 e participou da campanha do vice-campeonato da Libertadores daquele ano. Vestiu, ainda, a camisa do Flamengo e foi campeão carioca de 2004. Depois, rodou por Noroeste-SP Santa Cruz, Beira-Mar (Portugal), Criciúma e Foz do Iguaçu-PR, até encerrar a carreira no Rio Branco-PR, em 2010.