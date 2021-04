Ex-lateral de Vasco, Flamengo e Palmeiras, Felipe é o novo treinador do Bangu

Com uma campanha abaixo do esperado no Campeonato Carioca, o Bangu anunciou nesta terça-feira o seu novo treinador para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro - a quarta divisão nacional. O ex-lateral-esquerdo Felipe Loureiro - que atuou por Vasco, Flamengo, Fluminense e Palmeiras -, foi contratado e assume o time da zona oeste do Rio de Janeiro.

"É com prazer que anunciamos Felipe Loureiro, 43 anos, carioca da gema, como novo técnico do Bangu. Com 17 anos de uma carreira vitoriosa como jogador, mais quatro anos como técnico, gestor e coordenador, ele chega credenciado para ser mais um integrante do 'nosso país Bangu'", escreveu o clube em suas redes sociais e no site oficial.

Nos últimos anos, Felipe Loureiro fez cursos de gestão esportiva na Universidade do Futebol. Além disso, tirou as licenças A e B da CBF Academy para trabalhar no futebol brasileiro. Nesse período, fez estágios no Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Vasco. Seu último trabalho foi como coordenador-técnico da Ponte Preta em 2019.

A única experiência de Felipe Loureiro como treinador foi em 2017. Na ocasião, ele comandou o Tigres em sete jogos do Campeonato Carioca e teve o ex-meia Pedrinho como seu auxiliar. No entanto, foi demitido por causa da campanha ruim da equipe. Foram três derrotas, três empates e apenas uma vitória.

Felipe Loureiro viveu como jogador o seu auge no Vasco, clube que o revelou e onde conquistou a Copa Libertadores de 1998 e os Campeonatos Brasileiros de 1997 e 2000.

No Campeonato Carioca, o Bangu foi o 11.º e penúltimo colocado da Taça Guanabara, com apenas seis pontos em 11 jogos. Ficou à frente apenas do Macaé, que terminou rebaixado. Com a má campanha, a diretoria demitiu Júnior Martins do comando do time.