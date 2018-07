Ex-lateral do São Paulo vira auxiliar de Gilson Kleina

"Quando parei de jogar, fui duas vezes para a Itália e fiz estágio em cinco clubes por lá: Roma, Udinese, Juventus, Siena e Torino. Foi um período de aprendizado, peguei algumas coisas com treinadores que tive a oportunidade de trabalhar lá", disse Alberto.

Aos poucos, Alberto vem conseguindo levar algumas novidades aos treinos do Palmeiras. No treino de segunda-feira, por exemplo, ele comandou uma atividade em que cada finalização valeria um ponto e os gols dois pontos, com partidas que terminavam assim que uma das equipes somava três pontos.

"Sei algumas coisas que aprendi no Brasil, outras formas de treino que trouxe de fora também. Eu sempre falo que essa oportunidade de ter jogado oito anos e meio fora é o que vou levar para minha vida de treinador, agora como auxiliar técnico, unindo as duas culturas, as duas escolas ricas no futebol"", explicou.

Como jogador, Alberto atuou oito anos na Itália, quando ficou cinco na Udinese e três e meio no Siena. No Brasil, fez história no Atlético-PR e ainda passou por São Paulo, Cruzeiro e Flamengo. Após pendurar as chuteiras, ficou por dois anos como auxiliar técnico no Atlético-PR.