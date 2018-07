Ex-lateral-esquerdo Léo treina para amistoso de despedida contra o Benfica

O ex-lateral-esquerdo Léo começou nesta sexta-feira a preparação para o amistoso que vai marcar a sua despedida dos gramados. Aos 41 anos, um dos maiores campeões pelo Santos depois da era Pelé estará em campo no dia 8 de outubro no amistoso entre os dois clubes que mais defendeu a carreira. Além do time paulista, o Benfica, de Portugal, vai marcar presença.

O encontro também faz parte das comemorações de 100 anos da Vila Belmiro, estádio que receberá a partida. Léo deixou o futebol em 2014, após disputar 455 jogos pelo Santos. Foram oito títulos em duas passagens. A primeira foi entre 2000 e 2005, quando conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2002 e 2004). Já entre 2009 e 2014, participou do elenco que ganhou a Copa Libertadores, em 2011.

Entre as duas passagens pelo Santos, defendeu o time português. O objetivo do lateral-esquerdo é atuar por 40 minutos no amistoso, com 20 minutos para cada equipe. A partida será na tarde de um sábado, em fim de semana sem partidas do time do Brasileirão, já que estarão em disputa mais duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia.