Ex-Leganés, Asier Garitano é anunciado como novo técnico da Real Sociedad

A Real Sociedad anunciou nesta quinta-feira seu novo treinador para a próxima temporada do Campeonato Espanhol. O clube fechou com Asier Garitano, de 48 anos, que assinou contrato por três anos com o time, apenas o 12.º colocado da última edição da competição nacional.

Garitano é a esperança de dias melhores para a Real Sociedad, que viveu uma temporada conturbada em 2017/2018. Ele vai assumir a vaga de Imanol Alguacil, que vinha treinando a equipe basca de forma interina desde março, após a saída de Eusébio Sacristán.

"Treinar a Real Sociedad é algo que sempre quis. Estou muito contente e empolgado. Consegui chegar a um grande clube", declarou. "Sou torcedor da Real Sociedad desde pequeno, ia ao estádio ver a equipe. Agora, estou muito contente por participar deste projeto."

Como jogador, Garitano atuava no ataque e vestiu a camisa de diversos clubes, com destaque para Athletic Bilbao e Eibar. Já como técnico, iniciou a carreira no Alicante, passou por Castellón, Orihuela e Alcoyano até chegar no Leganés, de onde saiu ao fim da temporada, após garantir a permanência do time na primeira divisão espanhola.