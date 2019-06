Ex-marido de Najila diz que nunca viu tablet supostamente furtado

O consultor Estivens Alves, ex-marido de Najila Trindade, modelo que acusa Neymar de estupro, afirmou que nunca viu o tablet que conteria imagens do segundo encontro entre ela e o atacante, em Paris. As imagens seriam peça fundamental para a argumentação de Najila. Ela afirma que o objeto foi furtado após um arrombamento no seu apartamento, na semana passada.

“O tablet que estava em meu poder é o tablet do meu filho. Ele foi retirado do apartamento por mim após a queixa de arrombamento. O tablet foi entregue pelo meu advogado na segunda-feira. Eu não sei, eu nunca vi o outro tablet”, afirmou o consultor, que registrou em vídeo a visita que fez ao apartamento na zona sul de São Paulo.

Estivens concedeu entrevista nesta quarta-feira após o depoimento à 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, no inquérito que investiga a acusação de estupro e agressão de Najila contra Neymar. O depoimento durou cerca de oito horas.

O ex-marido de Najila afirmou que percebeu marcas de arrombamento no apartamento e encontrou o local com as gavetas reviradas. “Notei algum sinal de arrombamento. São marcas de chave tentando abrir a porta. Pode ter sido que se aproveitou na situação”, afirmou.

Os investigadores também fizeram questionamentos sobre o relacionamento entre os dois durante e após o casamento. Os dois foram casados por sete anos, mas estão separados há quase dois. Estivens e Najila têm um filho de seis anos. “Não quero me pronunciar sobre questões particulares dela. Fui questionado sobre a personalidade dela, mas não vou falar sobre ela”, afirmou.