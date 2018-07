Ex-médico da seleção brasileira lança biografia no Rio

O ex-médico da seleção brasileira José Luiz Runco lançou sua biografia na noite desta quinta-feira, em evento no Jockey Club Brasileiro, na zona sul do Rio. O livro narra histórias de Runco desde o início da sua carreira profissional e inclui seu trabalho à frente do Flamengo, da seleção iraquiana e da equipe brasileira, na qual trabalhou por 16 anos e quatro Copas do Mundo. O médico relata inclusive bastidores do último mundial – ele foi demitido com outros integrantes da comissão técnica logo após o fracasso da seleção –, mas evita polêmicas.

"[Relato] Alguns momentos na seleção brasileira quando vimos a derrota acontecer, até mesmo na última Copa. Mas acho que quem trabalha com esporte tem que estar consciente de que esses momentos podem acontecer", disse.

O ex-médico da seleção afirmou que lançaria a biografia, que tem 231 páginas, mesmo se continuasse à frente do departamento médico da CBF. "Sem dúvida nenhuma, independente de estar ou não na CBF. O livro é a história do doutor Runco, não tem nada a ver com a CBF ou com o Flamengo."

Dentre os presentes ao lançamento da obra estavam o atual médico da seleção, Rodrigo Lasmar, e Serafim Borges, cardiologista que trabalhou com Runco em sua passagem pela equipe brasileira e de quem é amigo há mais de quatro décadas.

Borges disse não saber se ainda irá prestará serviços à CBF. E, ao ser questionado se considerava a demissão de Runco injusta, ele preferiu deixar a resposta nas entrelinhas. "Os homens que fizeram isso é que podem responder. Eu sou amigo e amigo é sempre suspeito", declarou.