Ex-melhor do mundo, alemã Birgit Prinz dá adeus ao futebol

FRANKFURT - Três vezes eleita a melhor jogadora do mundo pela Fifa, Birgit Prinz anunciou oficialmente o final de sua carreira no futebol profissional. Ganhadora de duas Copas do Mundo, em 2003 e 2007, a alemã de 34 anos disputou nesta terça-feira um jogo de despedida entre o seu ex-clube, o Frankfurt, contra a seleção da Alemanha.

Prinz jogou por ambas as equipes no amistoso que serviu para homenagear a agora ex-jogadora e terminou com vitória por 6 a 3 da seleção alemã. A atleta marcou gols para os dois times no jogo festivo, no qual ela foi ovacionada no final pelos torcedores que foram ao Estádio Frankfurt Volksbank.

"Foi uma noite divertida e todos tiveram bons tempos. Eu acho que tive uma carreira muito boa", afirmou Prinz, que disputou cinco Copas do Mundo e marcou 14 gols, este último feito um recorde que ela divide com a brasileira Marta. Marta, por sua vez, foi cinco vezes eleita a melhor jogadora do planeta.

A última participação de Prinz em um Mundial, porém, foi decepcionante. Mesmo jogando em seu país, a Alemanha acabou eliminada precocemente pelo Japão nas quartas de final e a estrela foi relegada ao banco de reservas durante a competição.

Ao total, Prinz marcou 128 gols em 214 partidas pela seleção alemã e ainda ajudou a Alemanha a ganhar cinco títulos europeus e a conquistar três medalhas de bronze em Jogos Olímpicos.