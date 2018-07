Ex-membro da Fifa recorre à Corte Arbitral do Esporte

Diakite foi punido inicialmente com uma suspensão de três anos por suspeita de envolvimento no caso de corrupção na escolha das sedes das Copas do Mundo de 2018 e 2022. A denúncia havia sido feita por reportagem do jornal britânico Sunday Times no ano passado. Segundo o periódico, membros da entidade pediram suborno a jornalistas disfarçados para votarem nos candidatos a sediar os próximos Mundiais.

O malinês Amadou Diakite é o terceiro acusado, dos seis ex-integrantes do comitê executivo da Fifa que foram suspensos em novembro passado, a apelar ao CAS na tentativa de reverter sua punição, que já havia sido reduzida para apenas dois anos pelo comitê de ética da própria Fifa.

A situação de Diakite, contudo, poderá se agravar depois que legisladores britânicos revelaram trechos inéditos da reportagem do Sunday Times nesta terça-feira. O novo material traria detalhes sobre o suposto pedido de suborno do malinês aos repórteres do jornal.