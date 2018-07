Ex-Milan, Gabriel leva time pequeno à primeira divisão da Itália

Desde 2010, o clube teve crescimento impressionante. Saiu da quinta divisão e, em 2013, já estava na Segundona. Foram duas temporadas na divisão de acesso até que a subida à Série A viesse de forma incontestável. O Carpi lidera a Série B com 75 pontos, contra 64 do segundo colocado, o Frosinone, faltando quatro rodadas para o fim do campeonato - depois, há um playoff para decidir o terceiro time a ser promovido.

O Carpi tem como jogador mais famoso o brasileiro Gabriel, goleiro revelado pelo Cruzeiro e vendido para o Milan antes de completar 20 anos. De reserva no San Siro, virou destaque do campeão da Série B, sobrando como goleiro menos vazado do torneio - em 38 jogos, o Carpi só levou 25 gols.

Após passar por crise financeira, o Bari foi refundado com o nome "Bari 1908" e ocupa o 10.º lugar da Série B, precisando tirar seis pontos de diferença para entrar na zona de classificação aos playoffs. Bologna, Vicenza, Pescara, Perugia e Livorno brigam pelo acesso, junto com Frosione, Avellino e Spezia.

INGLATERRA - Na segunda divisão do Campeonato Inglês, o Bournemouth comemorou o acesso inédito à Premier League na segunda-feira, mas ainda não está matematicamente promovido. Faltando uma rodada para o fim da competição, a equipe do litoral sul do País até pode ser alcançada em pontos pelo Middlesbrough, mas tem 19 gols de vantagem no saldo.

O Watford já subiu, enquanto Norwich City e Middlesbrough estão classificados para os playoffs. Ipswich Town e Derby County são os favoritos às outras duas vagas. Blackpool, Wigan Athletic e Millwall já caíram. Há duas temporadas, o Wigan jogou a Liga Europa.