Ex-Mosquito, Gustavo Silva chega ao Corinthians e diz 'ter talento para fazer gols'

O Corinthians apresentou nesta terça-feira o atacante Gustavo Mosquito, de 21 anos. Entretanto, o garoto que veio do Coritiba logo em sua primeira entrevista já fez um pedido: quer aposentar o apelido de infância e pede para ser chamado de Gustavo Silva, seu nome. O garoto também chegou esbanjando personalidade.

O jogador assinou contrato com o Corinthians válido até o fim de 2022. Ele firmou um pré-contrato com o time paulista em setembro, após não aceitar renovar com o Coritiba, alegando falta de pagamento de direitos trabalhistas. Sobre o antigo clube, ele evita falar, mas deixa claro sua mágoa.

"É uma longa história e aconteceram vários fatores. Não gostaria de entrar em detalhes. Houve um pouco de sacanagem por parte do Coritiba, da diretoria e não quero entrar em detalhes e causar polêmica. Agora passou, foco no Corinthians", garantiu.

Como surgiu muito jovem no Coritiba e apareceu pouco em cenário nacional, Gustavo Silva se apresenta para o torcedor e deixa de lado a módestia.

"Minha característica é a velocidade, chegar ao fundo e chutar cruzado. Gosto de fazer gol também, mas quem não gosta, né? Tenho esse dom, esse talento de fazer gols. Jogo por dentro também", comentou.

O atacante foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 do ano passado pelo Coritiba, quando marcou nove gols. Ele passará a fazer parte do grupo de treinamento do técnico Jair Ventura para a fase final da temporada.