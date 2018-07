Ex-namorada de Samuel Eto'o afirma que o atacante tem 39 anos

LONDRES - Depois de ter sua idade questionada por José Mourinho, Samuel Eto'o agora sofre com outro acusador. Sua ex-namorada, a cabeleireira Anna Barranca, garante que o camaronês nasceu em 1974, desta forma estaria perto de completar 40 anos, e não 33, como mostra sua documentação.

"É evidente que o Samuel era mais velho do que a idade que disse ter quando chegou à Europa. Acho que o Samuel nem tem 35, mas sim mais do que 39. Nasceu em 1974, por isso tem 39 anos agora",afirma a italiana Barranca, mãe de uma das filhas de Eto'o, ao tabloide inglês Daily Mail.

No começo da semana, ao programa de TV CFC, José Mourinho também levantou questionamentos sobre o atacante, que disputou a Copa de 1998, com apenas 16 anos. "Não temos um goleador. Samuel Eto’o? Sim, Eto’o, mas ele tem 32 anos, talvez até tenha 35, não sei".

Depois da confusão, o treinador português se explicou durante a coletiva de imprensa. "É óbvio que meu comentário não é algo bom. Não é algo que eu faria em uma entrevista oficial. Primeiro porque não zombo de ninguém. Segundo porque se existem técnicos que defendem seus jogadores, eu sou um deles. E em terceiro lugar: o Eto’o é o Eto’o! Campeão da Liga dos Campeões por quatro vezes. Foi com ele que tive a melhor temporada da minha carreira no Inter. Mas ele não tem motivos para ficar chateado. Ele disse há alguns anos que José Mourinho era o único técnico para o qual ele nunca jogaria e no ano seguinte ele jogou no Inter e agora está aqui comigo.

CARREIRA

Eto'o começou a atuar profissionalmente pelo Real Madrid B. Depois de rodar por várias equipes pequenas como Leganés, Espanyol e Mallorca, chegou ao Barcelona. Ao lado de Ronaldinho Gaúcho, fez 128 gols e conquistou a Liga dos Campeões e três Campeonatos Espanhóis pela equipe catalã. Depois foi trocado por Ibrahimovic e foi atuar na Inter de Milão, onde voltou a conquistar o principal torneio europeu e o título nacional.