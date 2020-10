Ex-olheiro do City tem pena aumentada por causa de novos casos de abuso sexual

Barry Bennell, ex-técnico da Crewe Alexandra e olheiro do Manchester City, foi condenado, nesta quinta-feira, a mais quatro anos de prisão após mais condenações por motivos de abuso sexual de jovens jogadores, levando a duração total de sua pena para 34 anos.

Barry tinha se confessado culpado em uma audiência anterior de nove crimes sexuais contra dois meninos entre 1979 e 1988. As vítimas tinham entre 11 e 14 anos. O ex-técnico apareceu via videoconferência na sessão da corte de Chester, no noroeste da Inglaterra, e foi entregue a sua quinta sentença de prisão. Ele foi levado imediatamente para a prisão de onde só deverá sair em 2052, pois começou a cumprir pena em 2018, após 52 crianças denunciarem crimes cometidos de 1979 a 1991.

Em 2018, o juiz chamou Bennell de "a encarnação do diabo". Nesta quinta-feira, o juiz Patrick Thompson disse que o ex-técnico é o "pior dos pesadelos". "Receio que esse seja o seu legado e mudar seu nome não mudará nada", disse Thompson a Bennell, que agora também é conhecido como Richard Jones. "Embora os reclamantes possam não ter realizado seus sonhos de se tornarem heróis do esporte, eles são heróis, no entanto", disse o juiz.

Uma das duas vítimas no último caso disse em uma declaração pessoal lida para o júri que havia desistido do futebol após sofrer um ataque de pânico enquanto participava de uma partida. "Bennell arruinou meus sonhos de infância e tirou isso de mim."

Bennell foi preso pela primeira vez na Flórida em 1994 por estuprar um garoto britânico em uma turnê de futebol nos Estados Unidos. Ele também foi condenado à prisão na Grã-Bretanha em 1998, 2015 e em 2018. Cerca de 86 reclamantes se apresentaram para dizer que foram abusados por Bennell após o teste de 2018.

O tribunal foi informado de que Bennell teve um descolamento de retina após ser atacado na prisão e estava em tratamento de um câncer.