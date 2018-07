Ex-Olympiacos, Leandro Salino reforçará o Vitória no ano que vem

Depois de selar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória foi às compras neste fim de ano e anunciou neste sábado um reforço para a próxima temporada. Na véspera do Natal, o clube baiano acertou a contratação do lateral e meio-campista Leandro Salino, de 31 anos, que estava sem contrato desde junho, quando deixou o Olympiacos.

"É um jogador que eu estava de olho, estava na minha lista, e quando eu falei com Argel, ele disse: ‘Traga correndo'", contou o diretor de futebol, Sinval Vieira. "Vamos para cima, Vitória. Estou muito feliz por poder representar este clube em 2017. Espero que corra tudo bem, e vai correr. É uma ótima equipe e estou muito ansioso para ver este Barradão lotado empurrando o time", disse Salino.

Mineiro, o jogador foi formado nas divisões de base do Cruzeiro, mas estreou como profissional no América-MG. Se destacou pelo Ipatinga e chamou a atenção do Flamengo, mas não teve sucesso no time rubro-negro. Negociado para o futebol português, se destacou com a camisa do Braga, antes de chegar ao Olympiacos, onde ficou por três temporadas.