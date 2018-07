Ex-Palmeiras, zagueiro Jackson é liberado pelo Inter e reforça o Bahia

Titular em toda a campanha do Palmeiras na Copa do Brasil do ano passado, Jackson agradou à diretoria alviverde, que tentou mantê-lo no elenco. O Inter, entretanto, fez jogo duro e não o liberou. No retorno ao Beira-Rio, entretanto, não conseguiu espaço. Jogou só três partidas do Campeonato Gaúcho, em fevereiro, e não foi mais escalado. Diante do Veranópolis, marcou o gol contra da única derrota do Tim Eno ano.

Ele tanto não fazia parte dos planos do técnico Argel que foi liberado dois dias antes da final do Campeonato Gaúcho. No Bahia, tende a ser titular na Série B do Campeonato Brasileiro.