Ex-Palmeiras, Dudu pode disputar Mundial de Clubes da Fifa por time do Catar

O atacante Dudu, que recentemente deixou o Palmeiras, tem grandes chances de disputar o Mundial de Clubes da Fifa em dezembro. O Al Duhail, time atual do jogador, conquistou o Campeonato do Catar e o título pode levar ao torneio mundial. A vaga é da equipe, mas a confirmação dependerá do que vai acontecer na Liga dos Campeões da Ásia.

O Al Duhail foi campoeão após derrotar o Al Ahli por 1 a 0, gol do brasileiro Edmilson Júnior. Dudu ainda não estreou, mas comemorou a conquista. O time do brasileiro tem direito a disputar o Mundial por ser o campeão do país-sede, mas a vaga ainda não está 100% assegurada.

Se um clube do Catar conquistar a Liga dos Campeões da Ásia, ele é quem ficará com a vaga do país-sede e o vice-campeão da Liga irá para o Mundial de Clubes. Caso uma agremiação de outro país fique com o título da Liga, este irá para o Mundial e o clube de Dudu também. Ou seja, Dudu e seus companheiros precisam torcer para que nenhum clube de seu país conquiste a competição, que termina em dezembro, próximo da data que está marcada - por enquanto - a realização do Mundial.

A Liga dos Campeões da Ásia ainda está em fase inicial. O Palmeiras, clube com o qual Dudu ainda tem contrato, disputa a Copa Libertadores. Caso seja campeão, poderá enfrentar o time do Catar no Mundial, e rever seu jogador mais valioso dentro de campo dos últimos anos. Em razão das paralisações dos campeonatos por causa do novo coronavírus, a Fifa ainda não confirmou a data para a realização do Mundial de Clubes neste ano.