Ex-Palmeiras e Santos, Arouca fala em fazer história com a camisa do Figueirense

Ex-Palmeiras, Santos, São Paulo e Fluminense, o volante Arouca concedeu nesta segunda-feira uma entrevista à TV Figueirense. Campeão por diversos clubes, o jogador foi enfático ao responder sobre o seu novo clube. Ele deixou claro que pensa em fazer história, assim como já fez em outras equipes.

"Estou muito feliz aqui no Figueirense. Todo mundo me recebeu muito bem aqui, desde os funcionários até meus companheiros de equipe. Sempre quis fazer história por onde passei e tenho certeza que aqui não será diferente", falou o atleta.

Arouca também comentou sobre o momento do futebol brasileiro, paralisado por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. O Figueirense já retornou aos treinamentos presenciais e aguarda a Federação Catarinense de Futebol (FCF) para saber as datas do Estadual.

"Não podemos descuidar da saúde, mas sem dúvida nenhuma queremos que a pandemia passe logo para voltarmos a jogar futebol e ver o estádio lotado. Sabemos que vai demorar, mas estamos rezando para voltar a jogar", disse o jogador.

"Estamos tomando todos os cuidados possíveis. O Figueirense está seguindo os protocolos dos profissionais da saúde para podermos realizar os trabalhos em grupo", finalizou Arouca.

O Figueirense irá enfrentar nas quartas de final do Campeonato Catarinense o Juventus, com o primeiro jogo marcado para o estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul (SC).