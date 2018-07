Ex-Palmeiras, Eduardo Baptista será o novo técnico do Atlético-PR

Após deixar o comando do Palmeiras, o técnico Eduardo Baptista será anunciado em breve no Atlético-PR. O clube vai oficializar uma mudança na comissão, com a contratação do treinador e a saída de Paulo Autuori, que passará a ser diretor de futebol. A equipe perdeu os dois primeiros jogos do Campeonato Brasileiro e está na última posição da tabela.

Segundo fontes ligadas ao Atlético-PR, a intenção de promover Autuori a um cargo diretivo já era antiga e estava acordada entre a cúpula do clube e próprio técnico. O treinador bicampeão da Copa Libertadores por Cruzeiro e São Paulo havia manifestado o interesse de, ao fim deste trabalho, passar a atuar como dirigente. No comando da equipe rubro-negra ele ganhou o Estadual no ano passado e levou a equipe até as oitavas de final da Libertadores.

Baptista ficou sem clube depois de ter deixado o Palmeiras há 20 dias. O treinador foi desligado do clube depois de perder por 3 a 2 para o Jorge Wilstermann, pela Copa Libertadores, na Bolívia, e foi substituído por Cuca. Durante o trabalho no atual campeão brasileiro, Eduardo Baptista acumulou um aproveitamento de cerca de 70% dos pontos em partidas oficiais, porém a eliminação na semifinal do Estadual para a Ponte Preta dificultou a permanência dele no c argo.

O futuro técnico do Atlético-PR tem 45 anos. Além do Palmeiras, trabalhou no Brasil em clubes como Ponte Preta, Fluminense e Sport, onde atuou como preparador físico e auxiliar do pai, Nelsinho Baptista.