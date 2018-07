Ex-Palmeiras, Gareca deve ser o técnico da seleção peruana

O ex-técnico do Palmeiras Ricardo Gareca será o novo comandante da seleção do Peru. Segundo a imprensa argentina, o treinador será oficializado no fim de semana e aguarda apenas detalhes, como o contrato e a organização da mudança da família, antes de falar como o novo chefe da equipe. O argentino está sem emprego desde setembro, quando foi demitido do Alviverde depois de apenas 13 jogos.

O acordo será selado entre o técnico e o diretor esportivo da Federação Peruana de Futebol, Juan Carlos Oblitas. Caso o acerto se confirme, Gareca treinará a seleção na Copa América, no Chile, quando inclusive enfrentará o Brasil na chave de grupos. O argentino terá ainda o papel de trabalhar nas Eliminatórias da Copa do Mundo e levar a equipe de volta ao Mundial, o que não acontece desde 1982.

A seleção peruana também chegou a sondar Luiz Felipe Scolari no fim do ano passado para assumir o cargo. Outros candidatos, de acordo com a imprensa peruana, foram o português Paulo Bento e o argentino Alejandro Sabella, que também deixaram os comandos das suas seleções ao fim da Copa do Mundo. A seleção do Peru está sem técnico efetivo desde outubro, quando o uruguaio Pablo Bengoecha foi demitido.

Antes da sondagem do Peru, Gareca chegou a negociar com a seleção da Costa Rica, mas não houve acordo. O argentino foi atacante e se destacou como técnico no Vélez Sarsfield, antes de vir ao Palmeiras e ter uma passagem apagada.