Ex-Palmeiras, goleiro Jailson surpreende e rescinde contrato com América-MG

O goleiro Jailson surpreendeu nesta terça-feira ao pedir para deixar o América-MG. O clube anunciou a rescisão de contrato com o experiente jogador, que se destacou nacionalmente nos últimos anos com a camisa do Palmeiras.

De acordo com a direção do América-MG, o pedido para antecipar o fim do contrato partiu do próprio goleiro, que tinha vínculo até dezembro deste ano. "O América Futebol Clube comunica que o goleiro Jailson solicitou a rescisão contratual com o Clube nesta terça-feira. A iniciativa partiu do atleta, que decidiu antecipar o fim do vínculo que iria até dezembro", anunciou a direção do clube.

Jailson chegou em janeiro ao América e foi decisivo nas disputas de pênaltis na fase preliminar da Copa Libertadores, quando a equipe obteve vitórias heroicas para alcançar a fase de grupos. O goleiro de 42 anos atuou em 27 jogos e sua última partida foi contra o Fluminense, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Na rodada seguinte, o goleiro não jogou devido a um desconforto muscular. Depois foi diagnosticado com amidalite e vinha ficando de fora desde então. "O clube agradece a Jailson pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos projetos", afirmou a direção do América-MG.

Pelas redes sociais, Jailson se despediu do clube sem informar qual será o seu destino. "Obrigado, América! Faço questão de deixar meu agradecimento ao América Futebol Clube, no qual me despeço com a sensação de dever cumprido. Foram 27 jogos e inúmeros momentos que ficarão eternizados na minha memória!", declarou.

"Saio feliz por ter contribuído dentro e fora de campo. Sempre busquei fazer o bem e o melhor para o clube. Aos torcedores do Coelho, deixo a minha gratidão, uma vez que me receberam de forma maravilhosa e sempre me apoiaram em todos os momentos. Estarei sempre na torcida! Mais uma vez, muito obrigado, Coelho!"