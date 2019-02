Ex-Palmeiras, técnico Eduardo Baptista assume o comando do Vila Nova

Dois dias de perder o técnico Umberto Louzer para o Coritiba, o Vila Nova confirmou o acerto com Eduardo Baptista. Ele estava parado desde setembro quando deixou o comando do Sport Recife, ainda entro do Campeonato Brasileiro.

O novo treinador do Vila Nova é aguardado em Goiânia na noite deste domingo para iniciar os trabalhos na segunda-feira. A estreia deve acontecer na quarta-feira, quando o time goiano enfrenta a URT, às 20h30, no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Depois que Umberto Louzer entregou o cargo, vários nomes foram analisados pela diretoria. Além de Eduardo Baptista, Gilson Kleina apareceu como boa opção, enquanto Cláudio Tencati corria por fora.

Além de estar classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, o Vila Nova aparece em terceiro lugar no Campeonato Goiano, com 14 pontos. Neste domingo, o novo time de Eduardo Baptista faz o clássico contra o Goiás, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela oitava rodada.

Eduardo Baptista tem 46 anos e viveu seu melhor momento da carreira no comando do Sport, em 2014, ao conquistar o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste. Ele também realizou bom trabalho na Ponte Preta em 2016, mas depois disso não conseguiu engrenar, passando por Palmeiras, Athletico-PR e Coritiba. Antes também trabalhou no Fluminense entre 2015 e 2016.