Ex-patrocinador do Corinthians pode migrar ao São Paulo

O fim do contrato de patrocínio entre a Caixa e o Corinthians, na última quarta-feira, aproxima o banco de um possível acerto com o São Paulo. Como está sem anunciante master na camisa desde julho de 2014, o clube do Morumbi procura uma nova empresa e deve iniciar negociações com o banco para voltar a ter alguma marca estampada no espaço mais nobre do uniforme.

As duas partes não confirmam as conversas, mas o Estado apurou que existe boa possibilidade de acordo. O São Paulo fechou no começo do ano acordo para duas empresas estamparem anúncios nas barras da camisa, a loja de material de construções Joli e a FIAP (Faculdade de Informática e Administração Paulista). O último patrocinador master do clube foi a Semp Toshipa.

A Caixa pagava por ano R$ 30 milhões ao Corinthians, valor que mesmo com o fim do contrato, já está separado no orçamento da empresa. O banco deve procurar clubes paulistas com a mesma expressão do time do Parque São Jorge para investir e tem no São Paulo um dos possíveis alvos, assim como o Santos.