'Ex-Portugal', zagueiro diz que Marrocos não vai focar só em Cristiano Ronaldo

O zagueiro marroquino Manuel da Costa, que defendeu a seleção portuguesa nas categorias de base, vai enfrentar ex-companheiros na partida entre Marrocos e Portugal, às 9 horas (de Brasília) desta quarta-feira, no estádio Luzhniki, em Moscou. Para o jogador, a seleção atual campeã da Eurocopa não é uma equipe de um homem só.

"O time deles é um dos melhores do mundo, não vamos focar apenas no Cristiano Ronaldo. Sabemos que ele é excelente e rodeado de bons jogadores. Fato é que o mais importante para a gente é estar concentrado, preciso e ter completa solidariedade", receitou o zagueiro nesta terça-feira em entrevista ao site oficial da Fifa.

Aos 32 anos, Manuel da Costa é da mesma geração que alguns dos principais jogadores da seleção portuguesa. "Eu joguei com muitos deles quando era mais novo, é até difícil dizer o nome de todos. Eu me lembro agora de Cristiano Ronaldo, Pepe e Ricardo Quaresma, aprendi muito por poder atuar com eles", disse o defensor.

Nascido na França, o zagueiro é filho de pai português e mãe marroquina. A opção por defender Portugal persistiu até 2014, mas Manuel da Costa ainda não havia sido chamado para jogar pela seleção principal, então aceitou convocação do Marrocos para disputar a Copa Africana de Nações de 2015. "Acho que metade da minha família vai torcer para um time e metade para o outro, o que é divertido", comentou.

Apesar da escolha tardia por Marrocos, Manuel da Costa garante estar emocionado por defender o país no Mundial. "Participar de uma Copa do Mundo é algo enorme. Estou representando minhas raízes. É uma grande honra vestir o uniforme marroquino, você está mostrando para o mundo sua cultura quando disputa o torneio", afirmou o zagueiro.

A seleção do Marrocos perdeu por 1 a 0 na estreia do Mundial, na última sexta-feira, em São Petersburgo. Depois da partida contra Portugal, os marroquinos vão terminar participação no Grupo B contra a Espanha, às 15 horas (de Brasília) da próxima segunda-feira, em Saransk.