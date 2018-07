Ex-presidente da Fifa, João Havelange recebe alta de hospital no Rio

O ex-presidente da Fifa João Havelange recebeu alta neste sábado após ficar internado no Hospital Samaritano, no Rio, para tratar um problema pulmonar. O dirigente, de 99 anos, foi liberado pelos médicos às 12h, de acordo com um breve comunicado. Em nenhum momento o hospital deu detalhes sobre as causas da internação e nem revelou quando Havelange deu entrada no local.

Na sexta de manhã, em primeiro boletim médico após a internação, o Samaritano disse que Havelange "permanecia internado" e que "o quadro de saúde do paciente era estável". Ele esteve internado no mesmo local no ano passado por conta de uma infecção respiratória.

Medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos em 1955, no polo aquático, Havelange abriu mão de seus cargos de membro do Comitê Olímpico Internacional (COI), em 2011, e de presidente de honra da Fifa, em 2013, após ter seu nome envolvido em escândalos de corrupção.

Ele deixou o posto na Fifa no mesmo dia em que a entidade publicara relatório do seu Comitê de Ética sobre o caso de corrupção envolvendo a ISL, extinta empresa que foi parceira de marketing da entidade. Com aquela decisão, Havelange se livrou de receber qualquer punição por seu envolvimento no escândalo da empresa, que declarou falência em 2001.

Há pouco mais de dois meses, Chung Mong Joon, ex-vice-presidente da Fifa sob o mandato de João Havelange, antecessor do suíço Joseph Blatter, acusou o brasileiro de ter tentado esconder os escândalos de corrupção enquanto comandou a entidade máxima do futebol e de ter manipulado os acordos de transmissão da Copa do Mundo, prejudicando as finanças da Fifa.