Ex-presidente Dilma lamenta tragédia com avião que levava time da Chapecoense

A ex-presidente Dilma Rousseff usou as redes sociais para lamentar a tragédia envolvendo o avião que levava jogadores da Chapecoense, jornalistas e tripulação para a Colômbia. "Com imenso pesar e tristeza recebi a notícia do trágico acidente envolvendo a equipe de futebol do Associação Chapecoense de Futebol", escreveu a petista.

Dilma prestou solidariedade às famílias das vítimas e disse que é preciso reverenciar a memória dos atletas. "Às famílias brasileiras atingidas por essa tragédia, presto minhas condolências e solidariedade. Estamos unidos nesse momento difícil", disse. "Vamos reverenciar a memória dos nossos esportistas que trouxeram tanto orgulho e alegria aos brasileiros", escreveu Dilma, que também usou a hashtag #ForçaChape.

Dilma disse ainda que é "um trágico acontecimento a queda do avião, que resultou na morte de mais de 70 pessoas - atletas, dirigentes esportivos, profissionais da imprensa e tripulantes da empresa aérea. "Neste momento de dor, manifesto minha solidariedade e meu mais profundo sentimento de pesar aos familiares e amigos das vítimas e ao povo catarinense", completou.

De acordo com as autoridades locais, o acidente causou a morte de ao menos 70 pessoas, incluindo jogadores da Chapecoense, jornalistas e membros da tripulação. O voo partiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e se destinava a Medellín, onde o time catarinense disputaria o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira.