Ex-presidente do Barça, Josep Lluis Núñez se apresenta na prisão

O ex-presidente do Barcelona, Josep Lluis Núñez, e seu filho já se dirigiram à prisão para cumprir uma condenação de 2 anos e meio de detenção por crime de suborno, informaram nesta segunda-feira fontes judiciais.

Ambos entraram, no domingo à tarde, em uma prisão de Barcelona, após a Justiça ter recusado, no mês passado, um recurso apresentado pelo ex-dirigente.

Ele, que foi presidente do Barça entre 1978 e 2000, foi condenado em 2001 por suborno de inspetores da Fazenda, mas solicitou em abril passado a suspensão da pena imposta pelo Supremo Tribunal enquanto o governo resolvia sua solicitação de indulto.

A Justiça recusou a petição de Núñez, que tem 83 anos, e de seu filho, alegando que a gravidade dos delitos imputados a eles é de um caso que remonta aos anos 1990.

A investigação do caso concluiu a existência de um esquema de subornos a altos cargos da Fazenda por parte de empresários para evadir impostos, com Núñez, um empresário do setor de construção, entre os implicados.