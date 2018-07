Ex-presidente do Barcelona deve ser preso em até 10 dias

Presidente do Barcelona por 22 anos, entre 1978 e 2000, Jose Nuñez deverá ser preso ainda neste mês por tentativa de suborno a fiscais da Receita Federal espanhola. O ex-dirigente, que também é empresário do ramo da construção civil, viu se esgotarem todas as tentativas de evitar o cumprimento de uma pena de dois anos e dois meses de prisão.

A apelação final de Nuñez foi julgada nesta quinta-feira e rejeita pela Corte superior espanhola, em Barcelona. Aos 83 anos, ele terá que se apresentar à Justiça em até 10 dias para começar a cumprir sua pena. O dirigente tentou uma tentativa de perdão judicial, infrutífero.

Nuñez, que conquistou 141 títulos pelo Barcelona, nas mais diversas modalidades (27 deles no futebol), e é o presidente mais longevo na história do clube, foi inicialmente condenado em 2011. Sua pena de seis anos de reclusão, porém, foi reduzida a dois anos e dois meses.