Ex-presidente do Barcelona nega sonegação de Messi Ex-presidente do Barcelona, Joan Laporta saiu nesta quinta-feira em defesa de Lionel Messi, que foi acusado de sonegar impostos, e disse estar "convencido de que nem Leo e nem seu pai cometeram infrações". De acordo com a acusação,o jogador teria sonegado 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 11,4 milhões) usando paraísos fiscais. Se for considerado culpado, o argentino poderia ser condenado à prisão, de acordo com especialistas.