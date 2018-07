Ex-presidente do Bayern deixa prisão e fica em liberdade condicional

O ex-jogador da Alemanha e do Bayern foi condenado há dois anos por evasão de 28,5 milhões de euros por meio de uma conta bancária não declarada na Suíça, e, diante do escândalo, deixou a presidência do clube. Hoenees começou a cumprir a pena em 2 de junho de 2014 - já cumpriu, portanto, 21 dos 42 meses a que foi condenado.

Em 2015, Hoeness, 64 anos, foi beneficiado por um programa em que deixava a cadeia para trabalhar nas divisões do Bayern durante o dia, retornando para a prisão à noite, para dormir. Além disso, passou a ir para a sua casa nos finais de semana.

Hoeness fez parte de um time histórico do Bayern, que conquistou três títulos europeus na década de 1970. Além disso, ele foi campeão mundial, em 1974, e europeu, em 1972, pela seleção da Alemanha Ocidental. Após se aposentar, sempre esteve ligado ao Bayern e presidiu o clube entre 2010 e 2014.