Ex-presidente do Flamengo relembra 'corte na carne' para equilibrar finanças

Campeão da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro, o Flamengo viveu recentemente anos sem grandes conquistas. Quando assumiu a presidência do clube em 2013, o principal foco de Eduardo Bandeira de Mello era reequilibrar as finanças. Como ele mesmo diz: teve "de cortar na carne".

Foram diversos ajustes financeiros: renegociação e pagamento de dívidas, cortes de gastos principalmente no departamento de futebol e investimento maior na infraestrutura do clube do que em reforços. Um caso logo no primeiro mês da gestão Bandeira de Mello exemplifica o planejamento daquela diretoria: o Flamengo abriu mão do atacante Vagner Love, que retornou ao CSKA, da Rússia.

Em entrevista ao Estado, Bandeira de Mello recordou os sacrifícios que teve de fazer e mostrou-se orgulhoso por hoje o clube poder gastar quase R$ 200 milhões apenas em contratações. No fim do ano passado, ele não conseguiu eleger o candidato de sua chapa, Ricardo Lomba, e atualmente é rompido com a atual diretoria encabeçada por Rodolfo Landim.

"Pegamos um clube desacreditado e sem credibilidade. Entendemos que o campinho para a recuperação era equilibrar o clube financeiramente. No meu discurto de posse, eu disse que precisávamos equacionar os passivos financeiro, ético e moral. Claro que teve gente impaciente, até mesmo na imprensa, que criticava bastante e falava que tinha que ganhar título imediatamente, mas a maioria da torcida compreendeu e estamos colhendo frutos", afirmou Bandeira de Mello, que comandou o clube do início de 2013 até o fim de 2018.

"Tivemos de cortar na carne. Com duas semanas de gestão, mandamos o Love embora. Trabalhamos com um time modesto no início, algo que era necessário. Mas fomos melhorando ao longo dos anos e o time passou a ter mais resultado em campo, ir para a Libertadores. Passamos a investir mais, como nos casos de Guerrero, Diego, Everton Ribeiro e Vitinho. No fim do ano passado, o clube já estava com uma situação financeira confortável para fazer os investimentos desta temporada", acrescentou o ex-presidente.

Com Bandeira de Mello, o Flamengo conseguiu o título da Copa do Brasil em 2013 e três Campeonatos Cariocas. Ele admitiu que teve erros durante sua gestão, mas acredita que tomou mais atitudes positivas para o clube.

"Todo mundo erra, como aconteceu algumas vezes, de trocar de técnico ou não, por exemplo. Mas, de uma maneira geral, tenho muito orgulho da minha gestão. Fizemos uma revolução financeira e estrutural. Houve muita disposição para fazer sacrifícios, sem pensar em questões políticas", disse.

Ovacionado pela torcida e sem relação com a atual diretoria

Como torcedor, Bandeira de Mello viajou a Lima, no Peru, para assistir à final da Libertadores contra o River Plate, da Argentina. Ele foi ovacionado pelos torcedores no estádio. Com a atual diretoria, porém, a relação não é assim. O ex-presidente não tem contato com o atual, Rodolfo Landim. Neste ano, Bandeira de Mello foi acusado de ter interferido nas eleições e poderia ter sido expulso do clube, mas foi absolvido pelo Conselho de Administração.

"Foi uma experiência como torcedor, como várias outras que tive. Agora, voltei para a arquibancada. A torcida é extremamento carinhosa comigo, não tenho nada a reclamar, só tenho a agradecer", disse Bandeira de Mello, que explicou por não teve de pagar ingresso para a decisão da Libertadores, algo que viralizou entre torcedores nas redes sociais. "Eu nem pedi. Eles tentaram me expulsar do clube, como que iam me dar ingresso?", questionou.

Com o título da Libertadores, Bandeira de Mello agora pensa em ir ao Catar para acompanhar o Mundial de Clubes em dezembro. "Ainda não está sacramentado, mas acho que eu vou, sim".

Sem entrar em detalhes sobre tragédia no Ninho do Urubu

O Ninho do Urubu, centro de treinamentos do Flamengo, foi construído durante a gestão de Bandeira de Mello. O ex-presidente foi indiciado por dolo eventual por causa do incêncio no alojamento da base que matou dez garotos. Ele evitou entrar em detalhes sobre o processo, mas disse que confia que provará sua inocência.

"Não gosto de entrar nesses detalhes em respeito à justiça, mas tenho certeza de que tudo vai se resolver, já examinamos tudo do processo. É uma situação muito triste, mas claro que não se compara à tristeza da tragédia", afirmou.

Questionado se o clube deveria indenizar os familiares mais rapidamente, Bandeira de Mello fez uma cobrança. Até agora, das dez vítimas, foram realizados quatro acordos. "Isso eu não estou acompanhando, mas acho que o clube tem que zelar pela sua imagem e responsabilidade", opinou.