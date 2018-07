Ex-presidente do Santos, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro morre aos 73 anos

Ex-presidente do Santos, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro morreu na madrugada desta terça-feira, em São Paulo. O ex-dirigente estava internado no hospital Albert Einstein para tratamento de um tumor maligno no reto. Laor, como era conhecido, tinha 73 anos.

Laor presidiu o Santos entre dezembro de 2009, quando superou Marcelo Teixeira em uma reeleição, e maio de 2014, quando renunciou ao cargo por problemas de saúde - estava licenciado desde agosto de 2013.

Durante esse período, o clube paulista conquistou o título da Copa do Brasil de 2010, da Copa Libertadores de 2011, da Recopa Sul-Americana de 2012 e das edições de 2010, 2011 e 2012 do Campeonato Paulista.

O dirigente não mediu esforços para segurar o atacante Neymar no clube por o máximo de tempo possível, mesmo com o assédio de vários times do futebol europeu, mas depois viu o craque ser negociado com o Barcelona em uma polêmica transação.

Os problemas de saúde, aliás, limitaram a passagem de Laor pela presidência do Santos - em 2013, ele precisou se afastar do cargo, renunciando posteriormente ao comando do clube paulista. Nos últimos anos, enfrentou problemas cardíacos e pulmonares, além de ter retirado parte do intestino por causa de um quadro de colite e ter uma pancreatite. Na madrugada desta terça, ele faleceu em São Paulo.