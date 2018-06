Ex-PSG e Milan, Menéz acerta transferência para o América do México

O América do México acertou nesta sexta-feira a contratação do meia-atacante francês Jérémy Ménez, que possui na sua carreira passagens por clubes como Roma, Paris Saint-Germain e Milan. O jogador estava no Antalyaspor, da Turquia, antes de acertar com o clube mexicano.

"Feliz e orgulhoso de poder fazer parte do maior clube do México. Prometo a todos os torcedores dar tudo por essa camisa, nos vemos em breve", escreveu o jogador em suas redes sociais.

O meia-atacante, que teve sua contratação anunciada no Twitter do América do México, não rendeu o esperado na passagem pelo Antalyaspor. Com pouco espaço no PSG e muito irregular na Roma, sua melhor temporada foi com a camisa do Milan, a 2014/2015, quando marcou 16 gols em 34 jogos pelo clube italiano.

Pela seleção francesa, Ménez, de 30 anos, foi campeão do Campeonato Europeu Sub-17 em 2004 e disputou a Eurocopa em 2012. O francês é o quarto reforço do clube mexicano para esta temporada. Além dele, foram contratados o atacante Pedro Arce, o meia Mateus Uribe e o volante Guido Rodríguez.