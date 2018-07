Ex-Roma, Zdenek Zeman é o novo técnico do Cagliari Zdenek Zeman voltará a comandar uma equipe depois de um ano e quatro meses. Nesta sexta-feira ele foi anunciado como novo técnico do Cagliari, após ter sido demitido pela Roma em fevereiro do ano passado. A confirmação foi feita pelo novo dono do clube, Tommaso Giulini.