Ex-santista faz golaço de bicicleta e sonha com Prêmio Puskas

Pouco lembrado pelos torcedores do Santos e Santo André, Júnior Dutra certamente deixou sua marca no último mês do campeonato belga. De acordo com enquete realizada pelo portal na internet do jornal HLN, um dos mais importantes do país europeu, elegeu o golaço de bicicleta do brasileiro como o mais bonito de julho.

O gol abriu o placar na vitória do KSC Lokeren por 2 a 1 sobre Zulte Waregen e foi importante para a equipe de Junior Dutra ganhar pontos nas primeiras rodadas, mas a plástica do gol rendeu mais que os três pontos. “Essa jogada aconteceu logo em nosso primeiro ataque, recebi na entrada da área e matei no peito, mas de costas para a meta e com um zagueiro adversário na minha cola. Avaliei que o único jeito de finalizar era de bicicleta e, felizmente, consegui marcar realmente um belo gol”, detalhou o atacante de 26 anos de idade que atuou nas categorias de base do Santos, Atlético Paranaense e Santo André, clube em que profissionalizou-se em 2009.

PRÊMIO PUSKAS

Júnior Dutra espera que o gol marcado no campeonato belga possa estar entre os candidatos ao Prêmio Puskas, concedido pela FIFA ao gol mais bonito do ano.

“Os jornalistas belgas e de outros países que me entrevistaram têm falado que meu gol merece concorrer. Seria maravilhoso conquistar mais esse prêmio para o futebol brasileiro”, concluiu o camisa 19 do Lokeren, clube da província de Flandres com o qual possui contrato até junho de 2015.