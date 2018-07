Ex-Santos, Alan Patrick torce por colegas do Palmeiras na final

O meia-atacante Alan Patrick confia nos colegas de sua atual equipe na decisão deste domingo do Paulistão, quando o Palmeiras recebe o time da Vila a partir das 16 horas, no Allianz Parque. O ex-jogador do Santos, que acelera o seu processo de retorno aos treinos com o grupo, afirmou que estará neste domingo na Arena acompanhando de perto o primeiro duelo da final.

"Nosso grupo está muito fechado, unido em busca desta primeira conquista. Por isso, todo mundo vai estar no estádio, mesmo quem não pode jogar", reforçou o jogador. "É importante participar dessa mobilização final, da corrente antes de entrar em campo, passar confiança aos companheiros. É um novo momento do Palmeiras, e a gente sabe do significado dele, do que representa a chance de voltar a ganhar um título", declarou o atleta, que fez oito exibições na campanha alviverde no Estadual.

Além de prestigiar a decisão, Alan Patrick vislumbra a oportunidade de novamente defender o clube na atual temporada. Recuperado das dores na coxa esquerda que o afastaram do Paulistão, o camisa 30 já treina com bola desde a última quarta-feira na Academia de Futebol. "Consegui voltar aos trabalhos normais num prazo menor que o esperado, felizmente. A ideia é aproveitar bem esse período agora para dar sequência à preparação. Quero entrar "voando" no Brasileiro e na retomada da Copa do Brasil", expressou o meia-atacante. O atleta, que na próxima semana também não estará à disposição no segundo confronto das finais, deve submeter-se a um procedimento para correção de desvio de septo no nariz.

O Palmeiras estreia dia 9 de maio no Brasileirão diante do Atlético-MG, em casa. Já na Copa do Brasil, o adversário na segunda fase do torneio é o Sampaio Corrêa, do Maranhão.