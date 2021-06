Após deixar o Santos, colombiano Copete acerta com o Avaí para disputa da Série B

O Avaí anunciou a contratação do atacante Copete, ex-Santos, até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador colombiano, agora, aguarda o seu nome aparecer no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) para reforçar o clube na busca pelo principal objetivo da equipe, o acesso.

"Muito orgulho, muita motivação. Colocar o Avaí lá no alto. Uma equipe com grandes atletas, diretiva muito organizada. É importante vir aqui e dar o meu melhor. Crescer mais. A torcida pode esperar a entrega, que caracterizou a minha passagem em todos os clubes. Quero fazer gols e dar o melhor", falou Copete.

Copete chega com status de titular, a pedido do técnico Claudinei Oliveira. O atacante colombiano brigará por posição com Jonathan e Jô, ambos foram os únicos da posição relacionados na derrota por 3 a 0 diante do Goiás.

O atacante, de 33 anos, começou a carreira no Trujillanos, da Venezuela. Também passou por Santa Fe-COL, Vélez Sarsfield-ARG, Atlético Nacional-COL, Santos, Pachuca-MEX e Everton-CHI, antes de chegar no Avaí. Ele não fazia parte dos planos de Fernando Diniz e recebeu uma homenagem do Santos antes em sua despedida.

O Avaí é apenas o 18º colocado da Série B, com quatro pontos. O time catarinense fez cinco jogos, com uma vitória, um empate e três derrotas. Na próxima rodada, o desafio é diante do CRB, nesta sexta-feira, às 16h30, na Ressacada.